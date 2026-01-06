Держава
Сегодня 10:21
Просмотров: 92

У росії масово зникають села: за рік ліквідували 266 населених пунктів

У 2025 році в росії продовжилася деградація сільської мережі: за рік офіційно ліквідували щонайменше 266 населених пунктів, більшість із яких – повністю вимерлі села. Лідером зі «зникнення» поселень вдруге стала костромська область, за нею – новгородська; разом ці два регіони дали близько трьох чвертей усіх ліквідованих населених пунктів. На третьому місці – пермський край, де вже не тільки фіксують так звану смерть сіл, а й цілеспрямовано розселяють віддалені поселення з невеликою кількістю мешканців. Частину дрібних сіл просто приєднують до більших, аби бодай якось латати провали інфраструктури.

Фактично йдеться не про розвиток, а про юридичне оформлення занепаду: російські регіони послідовно втрачають населення, а території «вивільнених» сіл просто переводять під господарські потреби. Це різко контрастує з гучними заявами москви про нову «Генеральну схему розселення», яка нібито має відродити провінцію. Насправді ж документ лише фіксує глибоку демографічну кризу, просторову нерівність і безперспективність периферії: життя в напівпорожніх селах без медицини, освіти та роботи не приваблює нікого, а намагання «розосередити населення» є спробою косметично прикрити провал.

У підсумку росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій: депопуляція, вимирання сіл і розрив у розвитку лише зростають, тоді як гучні програми залишаються паперовими декораціями до реальності, що стрімко порожніє.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Темы: росія

