У середу буде припинено газопостачання у частині Шевченківського району Харкова

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи в Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

«27 серпня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі міста», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

просп.Перемоги буд. 61-Б, 62-Г, 62-Б, 62-Д, 65-А, 65, 66-Д, 66-П, 66-В, 66-М, 66-О, 66-Б, 66-Н, 66-Р, 68-Г, 68-Б, 71, 72-В, 72-Г, 74-Б, 74-Г, 75-Б, 77, 77-Б, 78-В, 78-Б вул.Архітекторів буд. 20, 24, 26, 30, 32 просп.Людвіга Свободи буд. 50-А, 50, 50-В, 50-Б

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначають фахівці.

Агентство Телевидения Новости