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У середу в Харкові тимчасово відключать воду у частині Холодногірського району та прилеглих селищах

У середу в Харкові тимчасово відключать воду у частині Холодногірського району та прилеглих селищах

У Холодногірському районі Харкова проведуть профілактичні роботи на насосній станції.

Про це повідомляє Харківводоканал.

Тимчасово, 4 червня, з 09:00 до 21:00 буде припинено водопостачання деяких вулиць Холодногірського району, а також селищ Солоницівка, Подвірки та мікрорайону Мобіль (сел. Пісочин).

Зі списком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті КП «Харківводоканал».

Підвезення води здійснюватиметься за адресами: перехрестя вул. Злагоди та вул. Муратова, перехрестя вул. Злагоди та пров. Василівського (Холодногірський район); вул. Богдана Хмельницького, 17, вул. Незалежності, 14 (сел. Солоницівка); вул. Квартальна, 3, 18 (мікрорайон Мобіль, сел. Пісочин); вул. Макаренка, 15, вул. Курязька, 6 (сел. Подвірки).

Агентство Телевидения Новости

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