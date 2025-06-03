У США шукають ідеї, як адаптувати щоденні звіти розвідки до інтересів Трампа

Про це пише NBC із посиланням на джерела.

Серед ідей директорки нацрозвідки США Тулсі Габбард — робити звіти в стилі новинного випуску улюбленого телеканалу Трампа Fox News. Дональд Трамп нечасто читає тексти, тому пріоритетом є візуальний і усний формат.

Також хочуть урахувати його політичні інтереси та звички. Зокрема, більше уваги економіці, менше — війні росії проти України.

Від того, як подана інформація у PDB, залежить ухвалення рішень на найвищому рівні. Однак від моменту інавгурації Трамп отримував зведення лише 14 разів, тобто рідше ніж раз на тиждень. Його попередники отримували зведення значно частіше.

Джерела NBC пояснюють, що нерегулярність показує не тільки Трампів стиль сприйняття інформації, а також його глибоку недовіру до розвідки, що виникла після того, як він звинуватив спецслужби в шпигунстві проти його виборчої кампанії 2016 року.

Джерело: https://t.me/babel/68994

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