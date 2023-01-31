У Старий Салтів почали масово повертатися жителі

Після деокупації селища Старий Салтів на Харківщині туди масово повертаються жителі. Селище зруйноване приблизно на 80%. Про це сьогодні, 31 січня, розповіла голова місцевої громадської організації “Добрі дії” Зоя Хабарова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Крім того, селище надто близько розташоване до кордону з РФ, щоб люди могли відчувати себе в безпеці та планувати життя. Проте з налагодженням життя допомагають місцева та районна адміністрації, міжнародні організації, представники влади та громадськості міста Острог Рівненської області, волонтери. Везуть, зокрема, будматеріали — найнеобхідніше у зруйнованому селищі.

За словами Хабарової, у населеному пункті немає банківських відділень та банкоматів, оскільки не залишилося будівель, де їх можна розмістити.

Натомість у селищі, за її словами, потроху починають відкриватися продуктові магазини, хоча більшість таких приміщень розбита. Налагоджено медичне обслуговування.

Агентство Телевидения Новости