У Трампа припиняють полювання за російськими шпигунами у США, – CNN

Адміністрація Трампа заради поновлення відносин із путіним йде на небезпечні кроки. Вашингтон погодився зупинити кібератаки на росію.

Ще наприкінці лютого повідомлялося, що задля нормалізація відносин з москвою глава Пентагону Піт Гегсет наказав Кіберкомандуванню США зупинити всі кібероперації проти росії, включно з наступальними атаками. Джерела видання CNN підтверджують цю інформацію, передає 24 Канал.

США зупиняють кібератаки на росію

Відомо, що США призупинили операції та планування наступальних кібероперацій проти росії. Американський високопосадовець, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, заявив, що ця пауза є "серйозним ударом". Вона зробить США більш вразливими до можливих кібератак з боку москви, яка має потужний склад хакерів, здатних порушити критичну інфраструктуру США та збирати чутливу розвідувальну інформацію.

Призупинення наступальних та оборонних кібероперацій відбувається на тлі намагань Трампа відновити відносини з росією.

До слова, у москві неабияк зраділи сварці Зеленського та Трампа. Як повідомляють ЗМІ, підготовку до зустрічі російського диктатора та очільника США пришвидшили.

Джерело: 24tv.ua

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