У Туреччині продемонстрували новий боєприпас для ураження бункерів

У Туреччині показали в дії вітчизняний бункерний боєприпас Aselsan TOLUN, призначений для ураження важкодоступних цілей.

Відповідне відео оприлюднив у соцмережі Х генеральний директор компанії Aselsan Ахмет Акйол. https://x.com/AhmetAkyol/status/2005006376280690734

“Наш нещодавно розроблений вітчизняний бункерний боєприпас для ураження важкодоступних цілей Aselsan TOLUN”, - зазначив гендиректор у дописі.

На опублікованих кадрах видно, як боєприпас пробиває бетонне укриття та уражає вертоліт, що знаходиться всередині.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»