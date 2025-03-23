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У Закарпатській області посилили охорону кордону

У Закарпатській області посилили охорону кордону

У ДПСУ назвали причини.

У Державній прикордонній службі України заявили, що в Закарпатській області на кордоні з Угорщиною та Румунією посилили охорону на найбільш вразливих ділянках .

Прикордонники для охорони державного кордону будуть використовувати безпілотну й пілотовану авіацію, сучасну спеціальну та автомобільну техніку, а також інші засоби. У ДПСУ наголосили, що такий посилений контроль дасть змогу "швидко реагувати на загрози та ефективніше протидіяти правопорушенням".

Джерело: zn.ua

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