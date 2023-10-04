Украина хранит новые трансформаторы за рубежом

Готовясь к новой атаке на энергетическую систему, Украина изготовит или закажет 100 новых высоковольтных трансформаторов, взамен уничтоженных атаками россиян, большая часть из них сохраняется за рубежом — The Economist

"Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена в Украине, а половина закуплена за границей. Но из-за ударов по украинским заводам отечественных трансформаторов было изготовлено очень мало. Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор, пока они не будут нужны", - говорится в материале.

The Economist пишет, что украинские инженеры проделали хорошую работу.

Они разработали уникальные схемы распределения электроэнергии и оборудования по всей стране.

Также после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но только недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24593

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