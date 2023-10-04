Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 60

Украина хранит новые трансформаторы за рубежом

Украина хранит новые трансформаторы за рубежом

Готовясь к новой атаке на энергетическую систему, Украина изготовит или закажет 100 новых высоковольтных трансформаторов, взамен уничтоженных атаками россиян, большая часть из них сохраняется за рубежом — The Economist

"Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена в Украине, а половина закуплена за границей. Но из-за ударов по украинским заводам отечественных трансформаторов было изготовлено очень мало. Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор, пока они не будут нужны", - говорится в материале.

The Economist пишет, что украинские инженеры проделали хорошую работу.

Они разработали уникальные схемы распределения электроэнергии и оборудования по всей стране.

Также после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но только недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24593

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Европарламент выделит еще 50 млрд евро
Сегодня 09:32    29
У казні Пентагону досі залишається близько $5,2 млрд на військову допомогу Україні
Сегодня 09:20    47
ДП "Антонов" домовилося з французькою компанією "Turgis Gaillard" про виробництво дронів Aarok MALE в Україні
Сегодня 08:58    60
Загородзагони 2.0: путінська росія не цурається методів часів сталіна
Сегодня 08:47    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:37    78
На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ
Сегодня 08:37    67
Харківщина, 4 жовтня
Сегодня 08:29    65
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно склали
Сегодня 08:26    68
За матеріалами СБУ конфісковано активи російського оборонного підприємства на майже 5,5 млн доларів
Сегодня 08:15    95
Игнат прокомментировал вероятность нападения со стороны Беларуси в ближайшее время
Сегодня 08:06    93
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 