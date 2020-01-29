Украина на третьем месте по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека

Украина находится в тройке стран, граждане которых чаще всего обращаются в Европейский суд по правам человека. Согласно данным на 1 января 2020 года суммарно было зарегистрировано 59,8 тысяч заявлений в ЕСПЧ. Эта цифра превышает прошлогоднюю на 3,5 тысячи. Почти 15% из них поданы против Украины.

По состоянию на 31 декабря 2019 года больше всего дел, находящихся на рассмотрении, были направлены против Российской Федерации (25,2%). Далее идут Турция (15,5%), Украина (14,8%), Румыния (13,2%) и Италия (5,1%).

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