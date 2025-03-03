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Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства

Министерство иностранных дел осуждает нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины в результате российского шантажа и системных попыток навязать международным организациям незаконные и противоречивые механизмы деятельности на временно оккупированных территориях, говорится в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа рф на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/51170

Новости портала «Весь Харьков»

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