Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что жалоба на решение ЕСПЧ была подана вечером 16 января, сам срок обжалования решения истекал 17 января.

Напомним, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал закон "Об очищении власти" (люстрации) не соответствующим Конвенции о защите прав человека и нарушающим права госслужащих.

После решения суда в партии "Слуга народа" предлагали отменить указанный закон.

В то же время глава Минюста ранее уже заявлял о намерении Украины обжаловать решение ЕСПЧ.

Агентство Телевидения Новости