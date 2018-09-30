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Украинские сёла стремительно вымирают. Какая область может исчезнуть первой?

За 27 лет независимости в Украине исчезло 468 сёл. Еще примерно столько стоят в запустении, людей там нет. И лидирует здесь Черниговщина - минус 54 села. Демографическая ситуация ухудшается, а огромные территории могут стать безлюдными.

Украинские сёла стремительно вымирают. Какая область может исчезнуть первой?

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Здесь скоро уже не будет кому идти за гробом, асфальт исчезает под силой природы, а съемочная группа ТСН - это как окно в параллельный мир. Центр Прогресса. Поселок городского типа, которое превратилось на хутор. Люди отсюда массово выехали, часть – умерли.

Квартиры так и стоят пустыми, их никто не продает, никто не покупает. Пока были школа, ездил автобус, теперь от мира отрезаны вообще.

"250 гривен нужно заплатить за такси, чтобы съездить в район", - говорит местная жительница.

Светлана Громаченко одна из самых молодых жительниц Прогресса. У нее четверо детей и ни одного рядом.

"Вот Дима учится в Киеве, - женщина показывает фотографии. - Это наша старшая Юля, она живет в Мене. Катя наша тоже. Даша вот только поступила. Возвращаться не планирует - здесь некуда возвращаться. Я сама здесь не хочу".

В Прогрессе уже давно забыли, что такое магазин, а в Олешне на зиму закроют. Больше всего там покупают макароны и соль. Десять буханок раз в два дня привозят под заказ. От прежнего размаха этого села остались одни воспоминания.

На Черниговщине с 1990 года с учета снято 54 села, еще десять опустели. Это самая старшая по возрасту населения область и эта тенденция историческая. О том, что Черниговщина привлекательный регион для пенсионеров, писали путеводители еще 100 лет назад. Выдержка за 1912 год: "Чернигов - любимый пункт, куда направляются доживать".

Катастрофически сокращается население во всей Украине. Миграция, война, ДТП, но самое главное - только в Киеве рождаемость превышает смертность. В семи областях Украины на сотню умерших не рождается и половина детей. И такая тенденция будет сохраняться.

Если демографическая ситуация в ближайшие десятилетия не изменится, украинцев в Украине может просто не остаться: кто выживет, тот уедет. И выход один - завозить людей из других стран.

При этом депрессивной территорией, у которой есть возможность получить государственную поддержку, признан только один город. И это он не на Черниговщине. Им стал город Токмак на Запорожье.

Ниже представлена инфографика, которая свидетельствует об ужасающей демографиеской ситуации в целом, а не только в селах:

Украинские сёла стремительно вымирают. Какая область может исчезнуть первой?

Украинские сёла стремительно вымирают. Какая область может исчезнуть первой?

Украинские сёла стремительно вымирают. Какая область может исчезнуть первой?

Украинские сёла стремительно вымирают. Какая область может исчезнуть первой?

Новости портала «Весь Харьков»

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