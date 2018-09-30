Украинские сёла стремительно вымирают. Какая область может исчезнуть первой?

За 27 лет независимости в Украине исчезло 468 сёл. Еще примерно столько стоят в запустении, людей там нет. И лидирует здесь Черниговщина - минус 54 села. Демографическая ситуация ухудшается, а огромные территории могут стать безлюдными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Здесь скоро уже не будет кому идти за гробом, асфальт исчезает под силой природы, а съемочная группа ТСН - это как окно в параллельный мир. Центр Прогресса. Поселок городского типа, которое превратилось на хутор. Люди отсюда массово выехали, часть – умерли.

Квартиры так и стоят пустыми, их никто не продает, никто не покупает. Пока были школа, ездил автобус, теперь от мира отрезаны вообще.

"250 гривен нужно заплатить за такси, чтобы съездить в район", - говорит местная жительница.

Светлана Громаченко одна из самых молодых жительниц Прогресса. У нее четверо детей и ни одного рядом.

"Вот Дима учится в Киеве, - женщина показывает фотографии. - Это наша старшая Юля, она живет в Мене. Катя наша тоже. Даша вот только поступила. Возвращаться не планирует - здесь некуда возвращаться. Я сама здесь не хочу".

В Прогрессе уже давно забыли, что такое магазин, а в Олешне на зиму закроют. Больше всего там покупают макароны и соль. Десять буханок раз в два дня привозят под заказ. От прежнего размаха этого села остались одни воспоминания.

На Черниговщине с 1990 года с учета снято 54 села, еще десять опустели. Это самая старшая по возрасту населения область и эта тенденция историческая. О том, что Черниговщина привлекательный регион для пенсионеров, писали путеводители еще 100 лет назад. Выдержка за 1912 год: "Чернигов - любимый пункт, куда направляются доживать".

Катастрофически сокращается население во всей Украине. Миграция, война, ДТП, но самое главное - только в Киеве рождаемость превышает смертность. В семи областях Украины на сотню умерших не рождается и половина детей. И такая тенденция будет сохраняться.

Если демографическая ситуация в ближайшие десятилетия не изменится, украинцев в Украине может просто не остаться: кто выживет, тот уедет. И выход один - завозить людей из других стран.

При этом депрессивной территорией, у которой есть возможность получить государственную поддержку, признан только один город. И это он не на Черниговщине. Им стал город Токмак на Запорожье.

Ниже представлена инфографика, которая свидетельствует об ужасающей демографиеской ситуации в целом, а не только в селах:

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