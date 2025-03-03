"Україна – це місце відмивання грошей та корупції" - новий директор ФБР

Директор ФБР Патель заявив, що доручив розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів, відправлених Києву. ̶М̶о̶ж̶у̶т̶ь̶ ̶в̶и̶й̶т̶и̶ ̶н̶а̶ ̶с̶е̶б̶е̶ ̶в̶ ̶п̶р̶о̶ц̶е̶с̶с̶і̶.̶

Нагадаю: днями Зеленський запевнив, що його адміністрація «готова до будь-яких перевірок». Як це не сумно, але виглядає як у тому анекдоті: «А якщо знайду?»

На цьому тлі Трамп у своїй соцмережі Truth Social поділився фрагментом статті авторства Майкла Маккьюна. Зокрема, в ній написано наступне:

«Тепер у Зеленського не залишиться вибору, окрім як відступити і прийняти умови Трампа. Укладаючи угоду з корисних копалин, Трамп забезпечує участь американців у гірничодобувній галузі України. Це запобігає можливості вторгнення рф , оскільки напад на Україну означав би загрозу життям американців — а це те, що змусило б США відповісти.

Зрештою Зеленський не матиме іншого виходу, окрім як поступитися, бо без підтримки США Україна не зможе виграти затяжну війну проти росії. І щойно американські компанії почнуть видобуток корисних копалин в Україні, путін не зможе атакувати, не викликавши масштабних міжнародних наслідків»

Все це виглядає, як примус до повернення України на стартові позиції. Бо Вашингтону цей діалог потрібен не менше, аніж Києву. От тільки спосіб цього примусу вибраний дуже дивний. Хоча, все у стилі Трампа…

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21697

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