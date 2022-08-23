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Україна й Польща підписали меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту

Україна й Польща підписали меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту

Україна й Польща підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Мінцифра спільно з Держспецзв'язку та Канцелярією Прем'єр-міністра Республіки Польща підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту.

"Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Польща також неодноразово зазнавала атак російських хакерів. Тепер ми зможемо об'єднати наші зусилля, щоб дати відсіч ворогу в кіберпросторі.

У рамках меморандуму Україна та Польща будуть обмінюватися найкращими практиками у протистоянні кібератакам, проводити спільні навчання, ділитися інформацією про кіберінциденти та боротися з дезінформацією.

Вдячні Польщі за співпрацю та сміливість у боротьбі проти ворога", - йдеться в повідомленні.

Джерело: censor.net

Новости портала «Весь Харьков»

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