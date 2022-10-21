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Україна може розраховувати на €18 млрд фіндопомоги у 2023 році – Єврокомісія

Україна може розраховувати на €18 млрд фіндопомоги у 2023 році – Єврокомісія

Саміт міністрів фінансів країн Європейського союзу ініціював підготовлення виділення Україні щонайменше €18 млрд у 2023 році. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 21 жовтня, відео брифінгу опублікували в її Twitter.

За її словами, Україна сформулювала запит на фінансову підтримку в розмірі приблизно €3–4 млрд на місяць для забезпечення базових потреб. Передбачають, що донорами стануть США, Євросоюз і міжнародні фінансові інституції.

“То ж дискусія була про €1,5 млрд на місяць, які профінансує ЄС. Це дає загальну суму €18 млрд на майбутній рік. Це обсяг, на який Україна може розраховувати”, – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Європа “добре розуміє, наскільки важливе [для України] це надійне джерело доходу”

Агентство Телевидения Новости

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