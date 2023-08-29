Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

29 серпня відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ): вдалося повернути тіла ще 84 оборонців.

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

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