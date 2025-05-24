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Україна сподівається розпочати ексгумаційні роботи в Польщі вже цього року, – Мінкульт

Україна сподівається розпочати ексгумаційні роботи в Польщі вже цього року, – Мінкульт

Україна готується до проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі. Проведення розкопок фінансуватиме Київ, їх можуть розпочати вже цьогоріч

Про це на брифінгу 23 травня заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, передає Укрінформ.

"Ми вже отримали дозвіл на проведення робіт на території Польщі та готуємося до них. Нам потрібно сформувати власну експедицію. Ми бачили, з якою технікою та кількістю людей працювала польська експедиція у Пужниках, і маємо так само професійно підготуватися до робіт на території Польщі", - сказав він.

"Для нас це історія не далекої, а ближчої перспективи - може йтися про літо цього року. Коли ми вже остаточно сформуємо експедицію, то повідомимо деталі, зокрема місце проведення робіт", - додав чиновник.

За його словами, проведення розкопок на території Польщі фінансуватиме Україна.

"Ми зараз ведемо підрахунки, скільки на це потрібно коштів. Ідеться про як мінімум 1 млн грн. Будемо шукати ці кошти, тому що це наша пам'ять", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що загалом від польської та української сторони подано близько 20 заявок на проведення ексгумаційних робіт.

● 7 травня на території колишнього села Пужники на Тернопільщині завершились ексгумаційні роботи. Дослідники знайшли останки 42 людей.

● А 21 травня стало відомо, що Україна подала три заявки й отримала один дозвіл на пошуково-ексгумаційні роботи в Польщі.

Джерело: espreso.tv

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