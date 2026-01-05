Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Україна розпочала спільну роботу з європейськими партнерами щодо безпекових гарантій і підходів до мирного плану. Участь в зустрічі беруть представники 15 європейських країн – Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Данії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, а також представники Європейської ради, Європейської комісії та НАТО.

Уряд фламандського регіону Бельгії, Фландрії, надасть 250 тисяч євро на підтримку культурного сектору України. Кошти планують виділити на створення мобільних бібліотек і підтримку перекладів українською мовою.

Голова комітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Німеччина має обов'язок чітко заявити про свою готовність до можливих миротворчих зусиль в Україні.

«Я б наполегливо рекомендував кожній державі Європейського Союзу і кожному європейському війську підтримувати тісні та якісні відносини з Україною, бо тепер ми можемо тільки вчитися в України. Українська армія де-факто є єдиною в Європі, яка нині повністю боєздатна і щодня це доводить. Вона має реальний досвід ведення війни на сучасному полі бою», – президент Пан’європейського руху Австрії Райнгард Клучек.

За період воєнного стану до України загалом надійшло 18 454 тонни міжнародної медичної гуманітарної допомоги на суму 21,52 млрд грн.

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс вважає, що Конгрес підтримав би можливе рішення президента країни Трампа про використання збройні сили країни для перехоплення нафтових танкерів «тіньового флоту» рф.

Індійська влада вимагає від нафтопереробних компаній щотижня надавати дані про імпорт нафти з росії. Нові заходи необхідні для надання оперативних та перевірених даних щодо імпорту нафти на запит американської сторони.

Кількість осіб, яких прийняли в російське громадянство, за рік скоротилася на 30,1%, випливає із даних за січень–вересень 2025 року. Серед лідерів за кількістю російського паспорта минулого року були громадяни Таджикистану, Казахстану, Вірменії та Узбекистану.

У краснодарському краї та адигеї десятки тисяч людей залишилися без світла, сотні будинків – без води та тепла.

42 714 спроб незаконного переходу кордону з білоруської території зафіксували у 2025 році сусідні країни Європейського Союзу. Це на 6 423 спроби (17,7%) більше, ніж 2024-го (36 291), і на 636 (1,5%) більше, ніж 2023-го (42 078). Статистика у розрізі країн: Литва – 1 651 спроба (+64,8% до попереднього року), Латвія – 12 008 (зростання у 2,26 раза), Польща – 29 055 (-3,1%).

Литва з 1 січня 2026 р. розірвала договір про подвійне оподаткування з білоруссю. До цього часу договір між рб та Литвою не дозволяв обкладати один і той самий дохід податком двічі. Тепер кожна сторона застосовує лише власне податкове законодавство без знижок на сусідство та минулі домовленості. За останні роки білорусь послідовно випала з мережі договорів про уникнення подвійного оподаткування з низкою країн та втратила податкові договори. Наразі угоди вже припинені або припиняються з такими державами: Україна, Німеччина, Великобританія, Литва та Естонія.

