Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Президент США Дональд Трамп пообіцяв «дуже суворі наслідки» для росії, якщо путін не погодиться припинити війну в Україні.

Співголови «Коаліції охочих» канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер у спільній заяві наголосили, що Україна має отримати надійні та дієві гарантії безпеки, а росія не має права блокувати шлях України до ЄС і НАТО.

Президент Дональд Трамп наголосив, що США та всі союзники, які беруть участь у «Коаліції охочих», повинні бути частиною гарантій безпеки для України – президент Франції Емманюель Макрон. «Територіальні питання, які належать до компетенції України, будуть обговорюватися лише президентом України. Це позиція, яку ми підтримуємо», – заявив він щодо майбутньої зустрічі Дональда Трампа і путіна.

За словами міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з путіним вимагатиме безумовного припинення вогню в Україні.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта навів три основних меседжі, які доніс до співрозмовників президент США Дональд Трамп на онлайн зустрічі з європейськими лідерами напередодні перемовин з путіним. Ідеться про припинення вогню в Україні, обов’язкову участь нашої країни у подальших перемовинах та «готовність Сполучених Штатів розділити з Європою зусилля щодо зміцнення умов безпеки, коли буде досягнуто тривалого та справедливого миру для України».

Німеччина внесе 500 мільйонів доларів на ініціативу НАТО з постачання Україні критично важливої зброї американського виробництва. «Ця поставка допоможе Україні захиститися від російської агресії», – заявив генсек НАТО Марк Рютте. «Ми єдині у прагненні покласти край цій жахливій війні проти України та досягти справедливого і тривалого миру. Тепер м'яч на боці путіна», – генеральний секретар НАТО позитивно оцінив переговори за участі європейських лідерів, президентів України і США.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер вважає, що завдяки роботі президента США Дональда Трампа є шанс закінчити російсько-українську війну.

«…Юридичне визнання окупованих територій (України) не обговорюється», – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц окреслив позицію європейських лідерів та України з цього питання.

«Обговорення показало тверду єдність у тому, що справедливий і тривалий мир не може існувати без припинення вогню, без постійної підтримки України, без збереження колективного тиску на росію, зокрема через санкції, а також без міцних і надійних гарантій безпеки, закріплених у євроатлантичному контексті», – глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що задоволена єдністю намірів Заходу щодо російсько-української війни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни-учасниці «Коаліції рішучих» повинні бути готові до розгортання військ в Україні для забезпечення безпеки.

«Нідерланди разом із нашими міжнародними партнерами продовжують надавати повну підтримку Україні, щоб вона могла й надалі захищатися від російської агресії. Усе спрямовано на досягнення стійкого і справедливого миру в Україні та для України», – прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф заявив, що зустріч лідерів «Коаліції рішучих» продемонструвала високий рівень єдності.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна переконаний, що змусити росію погодитись на негайне припинення вогню може тільки твердий тиск.

Естонія встановила на трьох прикордонних переходах з росією висувні ворота і дорожні загородження, які за необхідності можуть зупинити рух людей і транспортних засобів.

Європейський Союз не збирається скасовувати чи ослаблювати запроваджені санкції проти росії, натомість готує новий, 19 санкційний пакет, який може бути ухвалений вже у вересні 2025 року. Про це заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.

Японський транснаціональний техногігант Sony остаточно згорнув роботу в росії, ліквідувавши місцевий підрозділ – компанію «Соні Мобайл Коммюнікейшнз Рус».

В'єтнамські банки ускладнили розрахунки для російського бізнесу. Зокрема від юросіб тепер вимагають довести наявність постачань на територію країни, або ж присутність у складі засновників її громадянина. Місцеві організації послідовно ускладнюють процес розрахунків, починаючи з минулого року, на тлі посилення вторинних санкцій США.

Відтік ліквідності з банківської системи рф продовжує посилюватися на тлі попиту росіян на готівку у періоди відключення мобільного інтернету. Каналом готівки за минулий тиждень із банків додатково «витік» 121 мільярд рублів. Зростання використання готівки випереджає темпи сезонного відтоку: з початку червня із системи вже пішло понад 500 мільярдів рублів.

Сукупний зовнішній борг росії у другому кварталі 2025 року збільшився на $5,5 млрд, або на 1,7 %, до $323 млрд із $317,547 млрд.

Головна компанія «Славнафти» (належить «Роснафті» та «Газпром нафті») за підсумками січня–червня отримала 34,51 млн чистих збитків. Виторг скоротився на 29 %, до 10,19 млрд рублів, собівартість – на 23 %, до 9,03 млрд рублів. Таким чином, валовий прибуток скоротився більш ніж удвічі. Довгострокові зобов'язання компанії за підсумками півріччя зросли з 72,1 млрд. рублів, до 94,4 млрд. рублів,

Згідно з прийнятими МОЗ рф правилами, роботодавці зможуть направляти співробітників до психіатричного стаціонару на тривале обстеження, якщо у них виявлять «ознаки психічного розладу». Раніше для цього був потрібний висновок лікаря-психіатра, але тепер необхідність у ньому відпаде, а начальники зможуть приймати відповідні рішення самостійно.

Практично всі санаторії, що працюють в росії, стикаються з дефіцитом кадрів: не вистачає до 40 % працівників, зокрема лікарів, середнього медичного і лінійного персоналу. Кадровий дефіцит зазнають 99 % санаторно-курортних організацій рф.

Сумарний коефіцієнт народжуваності в рф (середня кількість дітей на одну жінку) станом на травень 2025 року впав до 1,376, найнижчого значення з 2006 року. На кінець 2024 року цей показник становив 1,4, 2023 року – 1,41, 2022 року – 1,416, 2021-го – 1,47. Зниження сумарного коефіцієнта народжуваності офіційна статистика фіксує 10 рік поспіль, і за цей час він скоротився на 22 %.

На тлі кризи на російському авторинку, де через обвал продажу найбільші автовиробники «АвтоВАЗ», ГАЗ, «КамАЗ» переводять співробітників на чотириденний робочий тиждень, пермські вчені заявили, що зростання популярності китайських електромобілів і гібридів може становити загрозу здоров'ю росіян. Дослідження фахівців Пермського політеху виявило, що рівень електромагнітного випромінювання в деяких китайських гібридних автомобілях перевищує допустимі норми у вісім разів. За словами вчених, такі поля можуть провокувати розвиток раку, викликати неврологічні розлади та депресію.

Зростання внутрішнього туризму в рф зупинилося. Найбільшого турпотоку втратив Краснодарський край. У Мурманській області попит упав на 11 %, Пензенській області на 22 %, Комі на 17 %, Хакасії на 16 %, Удмуртії на 17 %.

У мінкульті рф розширять штат цензорів, які перевіряють фільми щодо дискредитації духовно-моральних цінностей.

Губернатор Гладков рекомендував білгородцям купити смартфони для сповіщень про БПЛА.

російським громадянам слід ставитись до представників силових структур – МВС, Слідчого комітету, ФСБ, Росгвардії та прокуратури – як до «посланців Страху Божого», заявив філософ Дугін, один із головних ідеологів «русского мира».

Швейцарія приєдналася до останнього пакета санкцій ЄС проти білорусі, ухваленого 18 липня. Згідно з ухваленим її керівництвом рішенням, заморожуються активи восьми білоруських підприємств оборонної галузі та забороняється надання їм економічних ресурсів.

Голова нацбанку рб Головченко сказав, що в білорусі «не той випадок, коли ціни розганяються чи роздмухуються». Проте у липні інфляція прискорилася до 7,4 % річних – це значно перевищує прогнози чиновників на цей рік. Причому продуктова взагалі розігналася майже до 11 %.

Джерело: szru.gov.ua

