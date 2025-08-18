Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, глава уряду Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Європейської Ради Антоніу Кошта у спільній заяві за результатами зустрічі президента США Дональда Трампа та путіна наголосили, що ЄС очікує проведення тристороннього саміту за участі Президента України Володимира Зеленського і готовий долучитися до його підготовки. «Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. «Коаліція рішучих» готова відігравати активну роль», – ідеться в документі.

«Не повинно бути жодних обмежень для Збройних сил України або для її співпраці з третіми країнами. росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО», – окремо наголошено в заяві європейських лідерів за результатами зустрічі президента США Дональда Трампа та путіна.

«Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, Президентом Зеленським і путіним, тоді я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва. Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, президент Трамп може завдати серйозних наслідків путіну та тим, хто купує його нафту й газ», – сенатор-республіканець США Ліндсі Грем.

«Відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включаючи США, готових вжити заходів у разі нового нападу. На цьому етапі переговорів європейські держави залишаються єдиними у своїй підтримці України», – глава уряду Італії Джорджа Мелоні привітала «проблиски миру» та наголосила на гарантіях безпеки для України.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа та путіна на Алясці «як ніколи наблизила» можливість завершення російсько-української війни.

«Євросоюз тісно співпрацює з Президентом України Володимиром Зеленським та Сполученими Штатами для досягнення справедливого та тривалого миру», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після зустрічі президента США Дональда Трампа з путіним наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на рф.

«Сувора реальність полягає в тому, що росія не має наміру закінчувати цю війну найближчим часом. Навіть під час зустрічі делегацій росія здійснила нові атаки проти України», – глава дипломатії ЄС Кая Каллас наполягає на подальшому санкційному тиску на рф. «Тому Європа і надалі підтримуватиме Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти росії», – підкреслила Кая Каллас.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував нову зустріч «Коаліції рішучих», що відбудеться найближчим часом.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що головною причиною того, що розв’язана рф війна досі триває є те, що путін не хоче змиритися з розпадом срср.

Депутатка Європарламенту від Німеччини, голова комітету з оборонних питань Марі-Агнес Штрак-Циммерманн констатувала після саміту на Алясці, що мир не став ближчим, і Європа з партнерами має рухатися своїм шляхом. Штрак-Циммерманн зауважила, що для досягнення миру демократії мають проявити силу.

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів США для закупівлі природного газу.

рф

Історія показує, що російську армію можна перемогти у бою, заявив президент Польщі Кароль Навроцький на військовому параді, присвяченому 105-річчю перемоги польськими захисниками Червоної армії у Варшавській битві 1920 року. «росія не непереможна. Вона програла Японії на початку XX століття, зазнала поразки від поляків у 1920 році, а сьогодні, вже понад три роки, переживає важкі часи після нападу на Україну – завдяки підтримці союзників та солідарності вільних країн», – сказав Навроцький.

Індекс Мосбіржі на суботніх торгах 16 серпня впав на 2 % і втратив 130 мільярдів рублів капіталізації. Акції «Газпрому» подешевшали на 2,9 %, «Роснафти» – на 2,6 %, «Газпром нафти» – на 2,2 %, «Совкомфлоту» – майже на 3 %, на 1,5 % просіли папери держбанків – Сбер і ВТБ. Акції металургійних компаній втрачають понад 2 %: «Сєвєрсталь» подешевшала на 2,5 %, НЛМК – на 3 %, ГМК «Норнікель» – на 2,6 %, на 2,9 % подешевшав і «Аерофлот».

Загальна заборгованість за іпотечними кредитами у росії зросла до 20,4 трлн руб. до 1 липня.

За перші шість місяців 2025 року до росії за програмою добровільного переселення співвітчизників переїхало 11,6 тис. осіб, що стало мінімальним показником за 11 років. За аналогічний період 2024 року до рф переїхали 15,4 тис. осіб. При цьому за весь 2024 рік програмою скористалися лише 31,7 тисяч людей – мінімальний показник за 14 років. Особливо різко кількість охочих повернутися скоротилася після початку рф повномасштабної війни проти України.

Як мінімум у 57 регіонах росії бюджетників та чиновників змушують переходити на месенджер Max. Вимога стосується як будинкових чатів, так і регіональних урядів та аеропортів.

Міністр промисловості та торгівлі Татарстану Коробченко заявив, що у росіян склалося спотворене уявлення про рух «Талібан». Він порівняв бойовиків із «бармалеями» з дитячих казок, додавши, що насправді вони «добрі».

Експерти ООН закликають білоруську владу припинити жорстоке поводження із засудженими.

Близько 300 тисяч жителів Гомельщини зігнали на регіональний «суботник», аби зібрати гроші на реконструкцію комплексу воєнної слави на честь операції «Багратіон».

Джерело: szru.gov.ua

