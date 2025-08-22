Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Сполучене Королівство та Європейський Союз готують санкції проти росії на випадок, якщо путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентами США та України – Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Голова Спілки миротворців Фінляндії Йорма Ала-Санкіла вважає за можливе, що Фінляндія могла б відправити миротворців в Україну в рамках потенційної міжнародної операції з гарантій безпеки. Остаточне рішення ухвалюватимуть уряд і парламент.

Польща готова надати інфраструктуру і логістику для військовослужбовців союзників у разі їхнього рішення направити контингенти в Україну, заявив віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

20 серпня перед засіданням військового керівництва НАТО у штаб-квартирі Альянсу Північноатлантична рада обговорила процес мирного врегулювання в Україні.

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер оголосила про рішення Австрії щодо надання додаткових двох мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, а також про приєднання країни до коаліції укриттів цивільного захисту. Також Австрія планує прийняти в цьому році ще близько 550 українських дітей на реабілітаційні канікули.

рф

За підсумками року уряд чекає на дефіцит бюджету на рівні п’яти трильйонів рублів, або 2,5 % ВВП. Це уп’ятеро більше, ніж мінфін рф закладав спочатку, і на 1,1 трлн рублів вище за переглянуту оцінку, яку включили в літні правки бюджету.

російська влада готує нове підвищення податків, щоб наповнити федеральний бюджет, який зіткнувся з різким збільшенням дефіциту та падінням нафтогазових доходів. У бюджеті-2025 витрати на оборону та безпеку закладено у розмірі 8 % ВВП, проте фактична цифра буде дещо вищою. У 2026 році скорочувати витрати на армію рф влада не планує.

росія скоротила постачання автобензину у напрямку Афганістану та Туркменії в липні до 29.360 з 73.640 тонн у червні через брак доступних для експорту обсягів. Експорт російського бензину минулого місяця у напрямку Туркменії впав до 19.800 тонн з 39.700 тонн у червні, до Афганістану – до 9.500 тонн з 33.950 тонн у червні, оскільки продукт був затребуваний на внутрішньому ринку рф.

Середні оптові ціни на автобензин марок Аі-92, Аі-95 та дизельне паливо на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі продовжили зростання 20 серпня, третій день поспіль. Середня по рф вартість оптових партій Аі-92 підвищилася на 726 рублів за тонну (+1,01 %) до рівня 19 серпня до 72 770 рублів за тонну. Бензин Аі-95 подорожчав у середньому на 876 рублів (+1,08 %) до 19 серпня до 82 030 рублів за тонну. Середня вартість літнього дизпалива за підсумками торгів 20 серпня зросла на 808 рублів (+1,33 %) до 61.558 рублів за тонну.

Примор'я слідом за Кримом і Забайкальським краєм зіткнулося з нестачею бензину на АЗС. Тож іще один російський регіон ввів талони на бензин.

російський уряд планує відмовитись від подальшого поглиблення Волго-Каспійського морського судноплавного каналу, який зокрема використовується для торгівлі з Іраном. За останні два роки критичне зниження рівня Каспійського моря призвело до необхідності збільшення обсягу видобутого донного ґрунту. Внаслідок цього днопоглиблювальні роботи різко подорожчали. При цьому «Росморпорт», за рахунок якого останні два роки переважно фінансувалися роботи, відчуває дефіцит коштів, а канальний збір у 2024 році становив лише 310 млн руб.

росіяни масово продовжують вивозити готівку з країни: за підсумками перших шести місяців 2025 року було виявлено 6 314 випадків незаконного перевезення грошей громадянами, що стало найбільшим показником за весь період ведення подібної статистики.

У I півріччі 2025 року перевезення через третій аеропорт московського авіавузла – «Домодєдово» – впали майже на 10 %. В абсолютному вираженні «Шереметьєво», «Внуково» та «Домодєдово» забезпечили перевезення 34,6 млн осіб, що на 0,5 % менше, ніж рік тому.

У росії з 2026 року може подорожчати техогляд транспортних засобів: мінімальну ціну перевірки легкового автомобіля планують збільшити з 913 до 1,36 тис. рублів. Також вперше вводитимуть граничну ціну для трамваїв і тролейбусів – 1,71 тис. рублів за огляд. Минулого року тарифи на процедуру технічного огляду транспортних засобів у росії вже збільшилися на 7,3–7,4 %.

Влада рф збирається зобов'язати провайдерів, операторів зв'язку та цифрові платформи повідомляти правоохоронні органи про правопорушення в інтернеті, які вчиняють їхні користувачі. Планується також збільшити термін давності притягнення до адміністративної відповідальності за такі порушення.

У 2025 році в росії зафіксовано різке зростання кількості кримінальних справ проти керівників вишів. На цей момент вже зареєстровано 12 епізодів переслідування та 10 вироків, що набрали чинності. Для порівняння: у передвоєнному 2021 р. правоохоронні органи виявили інтерес до 17 ректорів. Із 2012 до 2025 року спостерігається стійка тенденція до посилення тиску на вищу школу. За цей період кримінальні справи було порушено щодо 97 ректорів.

російські правоохоронці продовжують фіксувати погіршення криміногенної обстановки на тлі повернення з фронту понад 130 тисяч учасників війни в Україні, зокрема колишніх в'язнів. За перші шість місяців 2025 року генпрокуратура зареєструвала в рф 27 124 злочини. Це на 3 747 більше, ніж у тому ж періоді 2024-го, і рекорд за останні 12 років.

Міносвіти росії до початку нового навчального року підготувало рекомендації щодо науково-методичного супроводу діяльності шкільних бібліотек, а також список творів для позакласного читання патріотичної спрямованості, створених сучасними письменниками. Твори поділено за розділами: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях россии», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «zа наших».

Литва планує посилити охорону кордону з огляду на наближення початку військових навчань у білорусі «Захід-2025», які відбудуться 12–16 вересня.

У білорусі змінили ціну на природний газ для деяких категорій споживачів. За використання індивідуальних газових опалювальних приладів вартість одного кубометра газу збільшилася на 3 %. Нова ціна встановлена для організацій, що мають гуртожитки – у частині використання газу громадянами, які в них проживають. Крім цього, зміни торкнулися релігійних організацій, дитячих будинків сімейного типу, дитячих сіл і містечок, а також хоспісів.

Джерело: szru.gov.ua

