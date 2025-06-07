Україна витратила майже три мільярди валютних резервів у травні
Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $44,54 млрд.
Про це повідомляє Національний банк України.
У травні вони скоротилися на 4,6% через активні валютні інтервенції НБУ та боргові виплати держави.
Чистий продаж валюти НБУ у травні склав $2,96 млрд: регулятор продав $2,96 млрд і викупив лише $1,3 млн. Одночасно уряд отримав $1,36 млрд, з яких $1,13 млрд надійшли від ЄС у межах ініціативи G7 ERA, ще $227,6 млн – від розміщення валютних ОВДП.
На обслуговування й погашення державного боргу було витрачено $310,1 млн, зокрема:
● $184,4 млн – на валютні ОВДП,
● $67,1 млн – борг перед ЄІБ,
● $30,2 млн – борг перед ЄБРР,
● $28,4 млн – інші кредитори.
Крім того, Україна сплатила МВФ ще $296,3 млн.
Позитивний внесок у резерви дала переоцінка активів: завдяки змінам ринкової вартості фінансових інструментів резерви зросли на $55,8 млн.
Попри скорочення, обсяг міжнародних резервів перевищує показник на початок року та забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо:
Станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46,68 млрд доларів. У квітні вони зросли на 10,2%.
Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України становили 42,38 млрд доларів. У березні вони зросли на 5,6%.
Нацбанк підвищив свої очікування щодо міжнародних резервів у 2025 році – з 40,5 млрд дол. до 57,6 млрд дол.
Джерело: epravda.com.ua