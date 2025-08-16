Україна – за справедливий мир, але не за рахунок власних територій

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором путіним.

▶️ Перед зустріччю Україна, США і країни Європи узгодили спільну позицію щодо завершення війни і рухаються одним курсом.

▶️ росія має погодитись на припинення вогню, а подальше дипломатичне врегулювання має відбуватись разом з Україною і Європою.

▶️ Спільна мета – не тимчасове перемир'я, а справжній мир для України, який буде захищений сильними гарантіями.

▶️ Київ готовий до мирного врегулювання і підтримує мирні ініціативи США – москва має перестати ухилятися від реальних кроків до завершення війни.

▶️ Україна прагне миру, але не поступиться своїми національними інтересами і ніколи не погодиться на «мир» на умовах путіна.

Джерело: https://t.me/spravdi/48503

