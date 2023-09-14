Україна знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів

Вночі біля Євпаторії було знищено російський комплекс ППО С-400 «Тріумф» вартістю $1,2 млрд.

Спецоперацію провели контррозвідка СБУ та ВМС України, повідомляє Українська правда.

По цілі ефективно відпрацювали БПЛА та ракети «Нептун».

Спочатку безпілотники вразили радари та антени.

А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф».

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