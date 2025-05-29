Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
Просмотров: 50

Українці воюють за свободу, за свою землю, за виживання нації

Українці воюють за свободу, за свою землю, за виживання нації

Коли я чую від деяких так званих російських лібералів — і навіть від окремих наших співвітчизників — розмови про те, що українці не хочуть захищати Батьківщину, що українське суспільство втомилося від війни, а от під час Другої світової, мовляв, захищати країну був готовий кожен — навіть діти Сталіна пішли на фронт, — мені стає моторошно. Я не очікував почути таке приниження стійкості українського солдата і волі нашого суспільства до опору.

Я хочу нагадати: у перші місяці Другої світової війни в полон до німців здалися три мільйони червоноармійців. Вони не хотіли захищати не те що росію чи Україну — вони не хотіли захищати більшовицький режим, який захопив владу силою в громадянську війну і який вони глибоко ненавиділи.

Мільйон росіян вступив до російської визвольної армії генерала Власова, щоб воювати разом із Гітлером проти СРСР. Це була найбільша армія колабораціоністів у новітній історії. Її поява стала прямим наслідком більшовицького терору й репресій. Ці люди — а більшість з них були саме етнічними росіянами, а не українцями чи латишами — вважали, що краще вже з Гітлером, аби тільки позбутися більшовиків.

Так, хтось скаже, що настрої змінилися після нацистських репресій. Але це — лише частина правди. Бо справжній переможець у тій війні — це не генералісимус Сталін і не маршал Жуков. Справжній переможець у війні — це маршал Берія. Саме він відновив загороджувальні загони, які стояли позаду червоноармійців. До речі, більшовики так воювали ще з часів громадянської війни: коли тобі стріляють у спину, справді відступати нікуди.

Ну а щодо дітей Сталіна та інших радянських керівників які героїчно йшли на фронт. Так, вони воювали. Але їм було що захищати. Бо їхні батьки — ті самі, що захопили владу й підкорили народи — перетворили мільйони людей на заручників своєї брехливої ідеології. Діти злочинців завжди захищають мафію, а не Батьківщину.

А тепер порівняйте це з реальною Вітчизняною війною українців. З війною за свободу, за свою землю, за виживання нації. І перестаньте соромитися. Перестаньте брехати собі і іншим.

Джерело: https://www.facebook.com/portnikov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія модернізує шахти для зберігання ядерної зброї
Сегодня 09:04    16
Схема незаконного виїзду чоловіків призивного віку за кордон: САП та НАБУ викрили депутата облради
Сегодня 08:54    32
Історичні питання й надалі впливатимуть на відносини між Україною та Польщею, - політик Чех
Сегодня 08:44    45
"Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом
Сегодня 08:33    61
Ціни на черешню – найвищі за 10 років, хоч вона й подешевшала
Сегодня 08:23    63
Більшість громадян ЄС підтримують допомогу Україні і вважають напад рф на Україну загрозою для блоку — Євробарометр
Сегодня 08:18    55
На ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури
Сегодня 08:14    55
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:09    47
Оперативна інформація станом на 08.00 29.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    52
Брехня: «ЗСУ не вистачає ракет до американських систем ППО Patriot»
Сегодня 08:04    46
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 