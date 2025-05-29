Українці воюють за свободу, за свою землю, за виживання нації

Коли я чую від деяких так званих російських лібералів — і навіть від окремих наших співвітчизників — розмови про те, що українці не хочуть захищати Батьківщину, що українське суспільство втомилося від війни, а от під час Другої світової, мовляв, захищати країну був готовий кожен — навіть діти Сталіна пішли на фронт, — мені стає моторошно. Я не очікував почути таке приниження стійкості українського солдата і волі нашого суспільства до опору.

Я хочу нагадати: у перші місяці Другої світової війни в полон до німців здалися три мільйони червоноармійців. Вони не хотіли захищати не те що росію чи Україну — вони не хотіли захищати більшовицький режим, який захопив владу силою в громадянську війну і який вони глибоко ненавиділи.

Мільйон росіян вступив до російської визвольної армії генерала Власова, щоб воювати разом із Гітлером проти СРСР. Це була найбільша армія колабораціоністів у новітній історії. Її поява стала прямим наслідком більшовицького терору й репресій. Ці люди — а більшість з них були саме етнічними росіянами, а не українцями чи латишами — вважали, що краще вже з Гітлером, аби тільки позбутися більшовиків.

Так, хтось скаже, що настрої змінилися після нацистських репресій. Але це — лише частина правди. Бо справжній переможець у тій війні — це не генералісимус Сталін і не маршал Жуков. Справжній переможець у війні — це маршал Берія. Саме він відновив загороджувальні загони, які стояли позаду червоноармійців. До речі, більшовики так воювали ще з часів громадянської війни: коли тобі стріляють у спину, справді відступати нікуди.

Ну а щодо дітей Сталіна та інших радянських керівників які героїчно йшли на фронт. Так, вони воювали. Але їм було що захищати. Бо їхні батьки — ті самі, що захопили владу й підкорили народи — перетворили мільйони людей на заручників своєї брехливої ідеології. Діти злочинців завжди захищають мафію, а не Батьківщину.

А тепер порівняйте це з реальною Вітчизняною війною українців. З війною за свободу, за свою землю, за виживання нації. І перестаньте соромитися. Перестаньте брехати собі і іншим.

Джерело: https://www.facebook.com/portnikov

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