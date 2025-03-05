Українці зможуть отримати дозвіл на зброю через Дію

Бета-тестування послуги «Дозвіл на зброю» у застосунку «Дія» добігає кінця, і найближчим часом вона стане доступною для всіх українців.

Як пише Судово-юридична газета, про це під час брифінгу «Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага» повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Я хочу анонсувати послугу у «Дії», яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це «Дозвіл на зброю». Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті», – зазначив Федоров.

Послуга буде комплексною та дозволить отримати необхідні дозволи через додаток, без необхідності носити фізичні документи. Замість цього, користувачі зможуть пред’являти документ у вигляді QR-коду, що значно спростить процес.

Агентство Телевидения Новости