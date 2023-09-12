Українцям перерахують пенсії, зарплати та податки: якими будуть нові цифри

Мінфін уже визначив, якими будуть макроекономічні показники, а також соціальні стандарти наступного року.

Головна проблема – глибокий дефіцит, який можна покрити лише завдяки міжнародній підтримці, і гарантій такої підтримки на цей момент немає, пише OBOZREVATEL.

В Україні проживають 34,5 млн осіб, зазначають у Мінфіні. Порахувати бюджет без розуміння кількості населення практично неможливо.

Від кількості населення можна розрахувати витрати на соціальну сферу, медицину, освіту, навантаження на інфраструктуру, обсяги отриманих податків тощо.

Однак отримати точні цифри до кінця повномасштабної війни вкрай складно.

Протягом трьох років очікують на зростання ВВП у розмірі 5-7,5%.

Як зростатимуть ціни:

інфляція 2024-го – 10,8%2025-го – 7%2026-го – 5,8%

У середньому зарплата наступного року, згідно з розрахунками Мінфіну, становитиме 21 852 грн, 2025-го – 25 645 грн, 2026-го – 29 625 грн.

Збільшиться також мінімалка. Наступного року її підвищать у січні з 6700 до 7100 грн та у липні – до 8000 грн.

У 2025 році мінімалка дорівнюватиме 8370 грн, а 2026-го – 8956 грн.

Переглянуть також і прожитковий мінімум.

Мінімальна пенсія збільшиться:

2024-го з 2093 до 2361 грн;2025-го – до 2573 грн;2026-го – до 2774 грн.

Також збільшиться гарантована виплата для тих українських пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя. За законом вони мають отримувати не менше:

2680 грн – 2023-го;2840 грн – з січня до липня 2024-го;3200 грн – з липня 2024-го до січня 2025-го;3348 грн – 2025-го;3582 грн – 2026-го.

Внаслідок підвищення мінімальної зарплати єдиний соціальний внесок зміниться так:

1562 грн – з січня по липень 2024-го;1760 грн – з липня 2024-го до січня 2025-го;

1841 грн – 2025-го;1970 грн – 2026-го.

На оборону та безпеку необхідно знайти 1,6 трлн грн цього року, не буде меншим і бюджет наступного року.

Людмила Черенько, економістка, експертка з питань соціальної економіки та старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України, розповідає: зважаючи на документ, на перше півріччя 2024-го уряд фактично планує заморозити ситуацію, яка є зараз.

Однак у липні наступного року очікується значне зростання доходів.

І хоча військові й потребують збільшення бюджету, навіть ту суму, яка є зараз, вдається виплачувати з великими труднощами.

Агентство Телевидения Новости