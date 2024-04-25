Українцям виплатили 10 мільярдів на купівлю житла за програмою "єВідновлення"

Сума житлових сертифікатів, які українцям видали як компенсацію за зруйноване житло, перевищила 10 млрд гривень.Майже половину цих коштів громадяни вже витратили, придбавши нові домівки.

Про це повідомила глава партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, загальна сума сформованих житлових сертифікатів "єВідновлення" для громадян, які вже подали заяву на компенсацію, становить 10 млрд гривень. Саме таку суму погодили у якості виплати, яку власники 5864 сертифікатів вже почали обмінювати на нові квартири або приватні будинки.

"Темпи видачі житлових сертифікатів, як ми бачимо, зростають дуже суттєво. Так, сертифікати на 5 млрд гривень ми видали станом на 8 лютого, а сьогодні ця цифра вже в два рази вища. Тобто, за 2 з половиною місяці роботи сума, яку українцям погодили для придбання нової домівки замість знищеної, зросла вдвічі", – підкреслила Шуляк.

Вона також зазначила, що з погоджених заявникам 10 млрд грн українці вже витратили 4,8 млрд – на купівлю нового житла.

За словами Шуляк, досі не визначились з тим, що саме і де купуватимуть, власники 3 190 сертифікатів, сума яких становить 4,7 млрд грн. При цьому Шуляк нагадала - після отримання сертифікату в "Дії" угоду купівлі-продажу необхідно укласти протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, то заяву на компенсацію "єВідновлення" доведеться подавати повторно.

Загальна сума компенсацій і за знищене, і за пошкоджене житло перетнула відмітку у 15,5 млрд грн, додала глава партії. Крім цільових коштів для купівлі житла, йдеться по виплати, призначені для ремонту пошкодженого житла – термінового, коли пошкодження незначні (наприклад, замінити вікна), або капітального, коли потрібно замінювати несучі конструкції, ремонтувати дах, стелю тощо.

Загалом, підсумувала Шуляк, мета на 2024 рік – відпрацювати 300 тис заяв громадян, чиє житло постраждало від російської збройної агресії, що дасть можливість забезпечити житлом 1 млн українців.

Джерело: epravda.com.ua

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