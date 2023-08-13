Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней

У постраждалій від повеней Словенії почали відновлювальні роботи 51 український рятувальник та 19 одиниць техніки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ДСНС України

Деталі: Наразі зведений загін ДСНС виконує відновлювальні роботи в районі селища Речиця.

Рятувальники розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв’язок та визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені.

Проведено робочу нараду з представником RDC – органу управління Європейського механізму цивільного захисту, що координує роботу рятувальних служб з усіх країн, що тут працюють та з місцевими органами влади.

Для українських рятувальників визначені 2 основні локації для роботи в руслі річки Дрета. Головні завдання – це облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки, водовідведення, очистка русла від дерев та сміття, що принесла велика вода. Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії.

Для її виконання фахівці ДСНС мають та застосовують важку інженерну техніку, зокрема 5 гусеневих екскаваторів. Роботи заплановано провести протягом декількох днів. Після чого будуть визначені нові локації.

Що передувало: Прем'єр Словенії Роберт Голоб особисто зустрів українську команду рятувальників, яка прибула надавати допомогу у зв’язку з повенями в країні.

Нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася 2/3 території країни.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Словенії.

Джерело: pravda.com.ua

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