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Українська відповідь «ланцету» вже на фронті

Українська відповідь «ланцету» вже на фронті

Ще нещодавно в небі домінував російський «ланцет». Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1. Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує «ланцет» за ключовими показниками.

Система не просто знищує цілі — вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов.

● знищує високопріоритетні цілі — засоби РЕБ та системи ППО, Бук-М, Тор тощо;

● уражає як стаціонарні, так і рухомі об’єкти;

● забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;

● має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.

Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога.

Джерело: https://t.me/zedigital/5836

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