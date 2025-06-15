Укрпошта презентувала нову марку до Всесвітнього дня донора

Поштову марку «Шанс на життя», присвячену темі донорства крові, презентували 14 червня у Києві з нагоди Всесвітнього дня донора.

Про це повідомили в Укрпошті.

Під час церемонії спецпогашення відбулася і донація крові. Метою акції стало привернення уваги до хронічного дефіциту донорської крові в Україні та популяризація системного донорства.

Ескіз марки виконала Ліза Маркіна у стилі naive art. На малюнку зображено пару, яка тримає серце й наповнює його кров’ю – як символ дарування життя іншим.

Тираж становить 150 000 примірників. Придбати марку можна у відділеннях Укрпошти та на сайті, а також та філателістичних крамницях.

Агентство Телевидения Новости