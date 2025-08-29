Держава
Сегодня 07:58
Уряд рф затвердив перелік з 37 пісень, «рекомендованих» закладам освіти для «духовно-морального виховання учнів»

До переліку увійшли, зокрема, пісні сучасних російських виконавців, таких як ярослав дронов (shaman), олег газманов, денис майданов та інших, які романтизують «війну проти України» і глорифікують російських військових – воєнних злочинців.

Це черговий крок на шляху впровадження пропаганди в усі складові освітнього процесу в рф. кремль системно працює над тим, аби всі без винятку заклади освіти – від дошкільних до вищих – займалися пропагандою війни з-поміж дітей, виховуючи повністю лояльне до влади та готове до воєн нове покоління росіян.

(При совке был список из 32 песен, "рекомендованных" к исполнению на свадьбах, все песни не моложе 10 лет)

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15440

