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Уряд спростив призначення соціальних стипендій: що змінилося

Уряд спростив призначення соціальних стипендій: що змінилося

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян.

Про це повідомляє Міністерство соцполітики.

Відтепер діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-тирічного віку до 23-х років включно (незалежно від того отримала дитина відповідний статус до повноліття чи після).

Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії.

Джерело: epravda.com.ua

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