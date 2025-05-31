Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив що уряд 30 травня створив штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими

Про це він написав у телеграм.

Серед завдань штабу з підготовки до опалювального сезону Шмигаль назвав:

● штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влад;

● сприятиме створенню обласних та міських штабів;

● буде оперативно розв’язувати проблемні питання;

● здійснюватиме моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

Штаб очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Водночас вже зараз ведемо активну роботу з підготовки до опалювального сезону. Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року", - додав прем'єр.

За його словами, введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році планується підключити понад 900 МВт таких потужностей.

Шмигаль зауважив, що є понад 1,1 млрд євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури.

Україна успішно завершила третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни. Цьогоріч під масованими атаками росіян енергетична система країни опинилася 9 разів.

Джерело: espreso.tv

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