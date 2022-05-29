З червня виплати для частини внутрішніх переселенців скасовуються

Виплати для внутрішньо переміщених осіб з травня отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій або ті, хто має зруйноване житло внаслідок війни.

Про це заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

Голова Мінсоцполітики зазначила, що наразі багато українців, які два місяці перебували в безпечних регіонах, повертаються додому і до роботи.

Крім того, скорочено перелік осіб, які мають право на виплати ВПО. З червня лише меншканці окремих громад будуть отримувати виплати ВПО. Про це йдеться в Наказі Мінреінтеграції.

Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенніНаказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується. Переглянути наказ: https://www.minre.gov.ua/doc/doc/72

Станом на 18.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалася одна громада в Миколаївській області. Переглянути перелік: https://www.minre.gov.ua/…/docs/1._dodatok_do_nakazu.pdf

Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі https://map.edopomoga.gov.ua

Тобто, всі ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.Як ми повідомляли, зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій, спираючись на три ключові критерії визначення територій. Це:території, що є тимчасово окупованими;території, що перебувають в оточенні (блокуванні);території, на яких тривають активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або на «гарячу» лінію) й уточнити інформацію.https://www.minre.gov.ua/…/onovleno-aktualnyy-perelik…

Агентство Телевидения Новости