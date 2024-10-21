З літа заброньованих айтівців в Україні стало майже втричі більше

За підрахунками Харківського IT-кластера в Україні налічується від 14 000 до 18 000 заброньованих айтівців. Про це повідомили представники кластера в коментарі для DOU. Йдеться про всі види бронювання — критерії критичності (Дія Сіті) та прямі контракти з Міноборони.

Також President & CEO AltexSoft Олександр Медовой на Ukraine Tech Conference назвав схожу кількість — 15 000 працівників IT-індустрії. Нагадаємо, що електронне бронювання запрацювало 17 липня. Станом на 16 вересня в Україні налічувалося 900 000 заброньованих працівників. З них 250 000 — забронювали через «Дію». Скільки IT-фахівців мають бронювання, наразі через «Дію» з’ясувати неможливо.

Джерело: informator.ua

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