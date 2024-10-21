Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:18
Просмотров: 51

З літа заброньованих айтівців в Україні стало майже втричі більше

З літа заброньованих айтівців в Україні стало майже втричі більше

За підрахунками Харківського IT-кластера в Україні налічується від 14 000 до 18 000 заброньованих айтівців. Про це повідомили представники кластера в коментарі для DOU. Йдеться про всі види бронювання — критерії критичності (Дія Сіті) та прямі контракти з Міноборони.

Також President & CEO AltexSoft Олександр Медовой на Ukraine Tech Conference назвав схожу кількість — 15 000 працівників IT-індустрії. Нагадаємо, що електронне бронювання запрацювало 17 липня. Станом на 16 вересня в Україні налічувалося 900 000 заброньованих працівників. З них 250 000 — забронювали через «Дію». Скільки IT-фахівців мають бронювання, наразі через «Дію» з’ясувати неможливо.

Джерело: informator.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В россии заявили, что Черноморский флот "сменил прописку" из-за работы украинских морских дронов
Сегодня 07:02    25
У Житомирі посадовиця банку привласнила мільйон гривень на виплату родині загиблого воїна ЗСУ
Сегодня 06:53    33
США можуть зняти вето на запрошення України в НАТО у разі перемоги Гарріс – ЗМІ
Сегодня 06:44    42
В прокуратурі знайшли ще десятки керівників з інвалідністю. Триває перевірка
Сегодня 06:25    61
Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу російських окупантів
Сегодня 06:09    84
Новини
Сегодня 06:00    70
Оперативна інформація станом на 16.00 20.10.2024 щодо російського вторгнення
20.10.2024 16:05    138
Цієї ночі безпілотники атакували російський завод у Дзержинську, який виробляє вибухові речовини
20.10.2024 10:36    127
20 жовтня 1959 року у Мюнхені відбувся похорон Степана Бандери
20.10.2024 10:08    173
Інформаційна війна, яку рф веде проти Заходу, дісталася Канади
20.10.2024 09:54    179
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 