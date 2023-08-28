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28.08.2023 18:52
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З обстрілюваних населених пунктів Куп’янського району вивезли 715 людей – Олег Синєгубов

З обстрілюваних населених пунктів Куп’янського району вивезли 715 людей – Олег Синєгубов

Триває евакуація цивільного населення з небезпечних районів Купʼянщини.

На сьогодні вивезено 715 людей, зокрема 165 дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких – діти. Усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1433 людини, зокрема 343 дитини. Дякуємо волонтерам та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію», – наголосив Олег Синєгубов.

Цивільні жителі, які досі залишаються жити під обстрілами, для евакуації можуть звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474.

Агентство Телевидения Новости

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