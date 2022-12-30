За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 30 грудня. 310 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.

Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка – Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.

Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости