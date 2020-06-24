Забывают надевать маски и перчатки: полицейские провели рейд в кафе и на рынках

Проверяют и предупреждают. Сегодня полицейские вместе с представителями Госпродпотребслужбы проверяли, соблюдают ли требования карантина на харьковских рынках и в кафе. На такие рейды выходят ежедневно. Все потому, что количество больных COVID-19 на Харьковщине ежедневно увеличивается.

Надевая поспешно маску и без перчаток - так проверяющих встречают в одном из харьковских кафе. Здесь делают пиццу на вынос. Внутри заведения на время карантина есть нельзя. Администратор оправдывается, только открылись, поэтому ее сотрудница без маски. Хотя, средства защиты есть.

АЛИНА, администратор:

Антисептики, перчатки, маски.

А вот на кухню, говорит, полиции и журналистам нельзя.

АЛИНА, администратор:

Так как у вас нет ни халатов , ни шапок.

В этой пиццерии проверяющие впервые, поэтому работники отделались предупреждением и напоминанием о необходимости соблюдения требований карантина.

Ви знаєте, що на території України проводяться карантинні заходи. – Знаємо. – А чому працівники ваші без захисного спорядження? – Та он сейчас уходит – Я ухожу.

А в кафе, метрах в ста от первого, готовят шаурму. Здесь оправдываются пересменкой. Поэтому не успели надеть перчатки. Ещё и замечания делают.

Мне кажется в данный момент вы нарушаете законы, потому что вас тут 10 человек на 3 квадратних метра.

На просьбу показать антисептик для посетителей, отвечают так

ЭТИБАР, хозяин кафе:

В первую очередь, его тяжело очень купить. Его нет в аптеках или других местах. И, во-вторых, цена в 5 раз дороже стала, чем была.

Полицейские рекомендуют работникам кафе не забывать о санитарных нормах, которые важны не только во время карантина.

В крытом рынке рядом - продавцов и покупателей мало. Продавщице конфет и печенья делают замечания о размере защитного экрана. Женщина обещает его переделать. Говорит, торгует безопасно и сетует на отсутствие покупателей.

СВЕТЛАНА, продавщица:

Я пользуюсь, руки протираю. Когда я, допустим, снимаю перчатки. Вот перчатки запасные, куча вот. Торговли вообще нет. Приходим просто так сидим и уходим. С большим минусом.

По словам полицейских, часто продавцы или работники кафе просто забывают надевать маски или перчатки.

ИВАН ПШОНКА, участковый офицер полиции:

Якщо ми робимо одне зауваження, друге і люди дійсно не реагують, тоді вже звісно вимушені складати протоколи, направляти їх до суду в таких випадках. Але частіше люди, після наших зауважень, намагаються дотримуватись таких норм.

Во время сегодняшнего рейда никого не оштрафовали. Такие проверки полицейские проводят ежедневно. Проверяют кафе, супермаркеты, а на выходных пойдут на городские пляжи. Всего с начала карантина, составили почти двести пятьдесят административных протоколов. Штрафы за нарушение карантина - до 170 тыс.грн для должностных лиц и до 34 тыс.грн - для физических лиц.

Агентство Телевидения Новости