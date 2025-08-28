Захід не хоче давати своїх військ до завершення війни

Трамп нещодавно схвалив ідею надання Сполученими Штатами певних гарантій безпеки Україні після того, як Франція та Велика Британія запропонували відправити так звані «сили гарантій» до України після мирної угоди. Однак європейські лідери натрапляють на один факт: багато виборців виступають проти будь-якого розміщення військ, яке наражає їх на небезпеку, пише The Wall Street Journal

▶ ️Коли Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що планує розпочати консультації з парламентом щодо можливого розміщення німецьких військ в Україні, реакція була обережною. Його власний міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль зазначив, що таке розміщення перевантажить можливості Бундесверу, оскільки той уже формує бронетанкову бригаду в Литві для захисту східного флангу НАТО. Інші політичні лідери визнали обговорення передчасним, оскільки немає ознак наближення мирної угоди.

Опитування фірми Insa минулого тижня показало, що 56% німецьких респондентів проти участі Німеччини в розгортанні своїх сил в Україні.

▶ ️Навіть у Франції громадська підтримка залежить від наявності остаточної мирної угоди, а не просто припинення вогню. Опитування Elabe у березні виявило, що 67% респондентів підтримують відправку французьких військ, якщо Київ і москва досягнуть мирної угоди. Але без мирної угоди 68% опитаних виступили проти.

Європейські посадовці зазначають, що важко переконати громадськість в розміщенні військ без чіткої заяви від США про те, що європейські війська матимуть підтримку найсучаснішої армії світу.

▶ ️Багато європейських лідерів вважають розміщення військ в Україні життєво важливим для безпеки Європи, попереджаючи, що росія рушить на інші частини континенту, якщо Київ впаде. Присутність військ на землі також демонструє відданість Європи захисту України. Ці аргументи знаходять більшість підтримки в частинах Європи, зокрема в північних країнах. Нідерланди, Данія та Естонія заявили, що готові внести свій внесок у вигляді військ.

Макрон намагається заспокоїти громадськість, запевняючи, що будь-яке розміщення буде зосереджене на аеропортах та іншій ключовій інфраструктурі, далеко від гарячих зон.

▶ ️Участь Британії також має застереження. Прем'єр-міністр Стармер заявив, що британські сили будуть розміщені лише за умови, що США дадуть гарантії військової допомоги військам у разі російського нападу. Згідно з опитуваннями, більшість британської громадськості згодна на участь своєї армії в будь-якій миротворчій місії. Натомість уряд Стармера поки уникає коментарів щодо того, чи дозволять британським військам в Україні стріляти в російських солдатів у разі повторного вторгнення в Україну.

Тим часом грандіозні плани щодо 30-тисячної європейської миротворчої місії були скорочені частково через брак особового складу в британській армії. Франція та Велика Британія разом планують внести від 6 до 10 тисяч військових. Участь Британії, за словами посадовців, ймовірно, зосередиться на морському та повітряному напрямках, допомагаючи контролювати небо та моря. Будь-яка присутність сухопутних військ, імовірно, зосередиться на навчанні українських наземних сил.

▶ ️Польща була одним з найбільших донорів підтримки України в перші роки війни, відправивши літаки, танки, гелікоптери та бронетранспортери. Але Варшава провела червону лінію щодо відправки військ до України. Ризики, пов'язані з відправкою військ до України, значно вищі для прикордонних країн, стверджує Польща. Її сили, аргументує Варшава, можуть спровокувати ескалацію конфлікту, яка пошириться на польську територію.

В опитуванні незалежної фірми United Surveys у березні цього року 58,5% польських респондентів рішуче виступили проти відправки військ до України, а 28% відповіли, що Польща «ймовірно не повинна» відправляти війська до сусідньої країни.

