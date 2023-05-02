Заповнення Реєстру пошкодженого та знищеного майна обіцяють пришвидшити

Під час апаратної наради 2 травня в ХОВА обговорили питання заповнення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок військової агресії рф.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов дав доручення начальникам районних військових адміністрацій та органам місцевої влади пришвидшити цю роботу на місцях.

«Чим оперативніше в нашій області буде заповнений цей реєстр, тим швидше люди зможуть отримати компенсації. Тут повинна бути повна взаємодія з людьми», – сказав начальник Харківської ОВА.

За його словами, перший транш компенсацій планується виділити вже у травні-червні.

Зазначимо, що на сьогодні 31 громада області вже розпочала роботу з наповнення Реєстру.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 23 лютого цього року проголосувала за Закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф. Цей закон передбачає створення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф.

Агентство Телевидения Новости