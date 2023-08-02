Запрацювали нововведення щодо надання державної допомоги ВПО

З 1 серпня 2023 року змінюється порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб.

2 серпня в. о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Тетяна Печура розповіла про зміни порядку призначення і дат виплат для ВПО.

На сьогодні в Харківській області зареєстровано понад пів мільйона внутрішньо переміщених осіб.

«Постанова посилила фокус на тих ВПО, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Тобто усі ВПО, які отримували допомогу на проживання до 1 серпня 2023 року, продовжать отримувати виплати автоматично ще на 6 місяців.

Зокрема, ця допомога не буде виплачуватися тим, хто перебував за кордоном понад 30 днів без серйозних причин і тим, хто повернувся до покинутого місця проживання чи відбуває покарання в місцях позбавлення волі», – прокоментувала в. о. директора Департаменту соціального захисту населення ХОВА.

Як і раніше продовжать отримувати допомогу в розмірі 3 тисячі гривень особи з інвалідністю і діти, а 2 тисячі гривень – всі інші переселенці.

Серед нововведень – зміна періоду виплат ВПО – 15 і 28 числа.

«З 1 вересня 2023 року змінюється порядок держдопомоги, тобто будуть враховуватися майнові особливості.

Зокрема, гроші більше не отримуватимуть ті ВПО, які від моменту ухвалення цієї постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років.

А також – земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тисяч грн.

Не отримуватимуть допомогу і ті, хто мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч грн чи придбали іноземну валюту на суму понад 100 тисяч грн», – сказала Тетяна Печура.

Агентство Телевидения Новости