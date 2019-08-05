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Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил

Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко.

Об этом свидетельствует указ №579/2019 от понедельника, 5 августа.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича Командующим объединенных сил", - говорится в тексте указа.

Кроме того, глава государства уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Попко Сергея Николаевича указом №576/2019 и назначил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича указом №578/2019.

 

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