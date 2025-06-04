Зеленський повідомив, коли може відбутися новий обмін полоненими з рф

Новий обмін полоненими з Росією може відбутися на вихідних, 7 та 8 червня. Після цього почнеться підготовка до обміну тілами загиблих.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Відомо, що росіяни готові обміняти 500 військових, проте Україна поки що не отримала списки. Після обміну полоненими, ймовірно, почнеться підготовка до обміну тілами полеглих. Є документи, що Росія ідентифікувала 15-20% всіх тіл, які у них є.

«Тому ми домовилися, давайте всі підготуємося правильно, щоб була чітка ідентифікація. Ми не жартуємо з нашими полеглими, важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо вже був такий прецедент. І тому наша позиція – після обміну полоненими розпочнеться підготовка над підготовкою обміну тілами. Знов таки через технічно важливі речі, ми вважаємо, що в такому порядку має бути», – зазначив президент.

Агентство Телевидения Новости