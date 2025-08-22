Держава
Зеленський відреагував на заяву лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай не може бути гарантом безпеки для України

Про це він сказав журналістам, передає LIGA.net.

За його словами, країна, яка підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

"По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку", – заявив Зеленський і нагадав, що Пекін не зробив нічого в той момент, коли росія окупувала Крим.

Зеленський також зауважив, що Китай постачав росії дрони, які вона застосовувала проти України.

"Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні й не допомагали в той момент, коли нам це було дійсно потрібно після 24 лютого", – наголосив глава держави.

Він додав, що Україна потребує гарантій безпеки лише від тих країн, які готові надати реальну допомогу.

Джерело: espreso.tv

