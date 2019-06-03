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03.06.2019 16:37
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Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №349/2019 от 3 июня 2019 года опубликован на сайте президента.

"Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось, Кононенко подал в отставку 31 мая.

Напомним, 22 мая глава предвыборного штаба нового президента, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ.

Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С сегодняшнего дня, 3 июня, Баканов также будет исполнять обязанности главы СБУ, т.к. Василий Грицак уходит в отпуск.

 

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