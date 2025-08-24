Зеленський звернувся до українців у День Незлежності

24 серпня Україна відзначає головне державне свято — День Незалежності. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, який підтвердили на Всеукраїнському референдумі 1 грудня того ж року.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Незалежності.

«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг», – йдеться у зверненні.

День Незалежності України: історія свята

Щороку День Незалежності України відзначають 24 серпня на честь ухвалення Акту проголошення незалежності та від’єднання від СРСР. Вперше подібні святкування проводила українська діаспора за кордоном 22 січня — у річницю Акта Злуки.

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України та постановила відзначати цей день як державне свято. Проте вже 24 серпня 1991 року український парламент проголосив незалежність, а після підтвердження цього рішення на референдумі 1 грудня, дату святкування було змінено.

20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову, згідно з якою День Незалежності відзначають саме 24 серпня. Відтоді це стало головним державним святом, яке символізує відновлення української незалежності.

