Знищений окупантами музей Сковороди у Харкові відновлять

Культурна спадщина Харківщни зазнала найбільше в Україні постраждала від дій окупантів. Такі дані наводить міністр культури Олександр Ткаченко. По області зафіксовано – 94 епізоди, з них – 78 в місті Харкові та його околицях.

Одна з найболючіших втрат – музей Григорія Сковороди. У цій садибі він провів останні дні свого життя. Росіяни в неї поцілили ракетою. Від садиби зилишились лише стіни. Повністю згоріли предмети інтер’єру. Музейники кажуть, найцінніші експонати – скриню, скрипки та годинник Григорія Савича – встигли евакуювати.

А ось саму садибу потрібно ремонтувати. Ракета прицільно влучила саме в будівлю, окупанти умисно цілились у об’єкт культури, впевнені працівники. Руйнування сталися у ювелійний рік – 300 років зі дня народження Григорія Сковороди. Наразі в музей вже приїджали архитектори, які зробили свої висновки щодо відновлення компексу. Наразі потрібна експертиза щодо підрахунку збитків, після чого музей буде відновлений

Агентство Телевидения Новости