Знову справи ОАСК - НАБУ

За результатами розгляду дисциплінарної скарги НАБУ Вища рада правосуддя звільнила колишню суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва

Подання базувалося на матеріалах кримінального провадження щодо сумнозвісних записів за участю голови ОАСК, якого днями також звільнено з посади судді.

Крім того, на розгляді ВРП перебувають скарги стосовно ще понад десяти колишніх суддів ОАСК. Для належної правової оцінки їхніх дій Національним бюро надано відповідні матеріали кримінальних проваджень, зокрема копії НСРД та інші докази. Серед іншого йдеться про прийняття судових рішень на виконання вказівок керівництва ОАСК, спрямованих на створення штучних перешкод в діяльності ВККС та блокування проведення кваліфікаційного оцінювання суддів ОАСК.

Справа ОАСК наразі слухається у Вищому антикорупційному судді.

Плівки ОАСК (https://www.youtube.com/playlist?list=PLCXIOl1C6dY1z6M-3x7MOr7xwJRec8wmv)

Більше про справу (https://cutt.ly/rrobxJog)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3114

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